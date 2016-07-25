Один з найкращих воротарів НХЛ представив новий шолом для матчів Кубка світу
Голкіпер збірної США Бен Бішоп серйозно готується до турніру в Торонто.
Голкіпер команди НХЛ "Тампа-Бей Лайтнінг" і збірної США Бен Бішоп представив шолом, в якому зіграє на Кубку Світу з хокею, повідомляє Sport Arena.
Зазначається, що турнір, який пройде в Торонто з 17 вересня по 1 жовтня, є найбільш очікуваним хокейним змаганням року за участю збірних. Для більшості гравців це особлива подія, а для воротарів — привід оновити свою ігрову маску.
Розмальовка ігрового шолома Бішопа відрізняється лаконічністю, але виглядає дуже ефектно. Особливо з класичним принтом герба збірної США.
Really excited to rock this at the World Cup in September! Thanks DaveArt #usa#tamapbay#worldcupofhockeypic.twitter.com/QfreDM7z9d— Ben Bishop (@Benbishop30) 23 липня 2016 р.
У Кубку світу візьмуть участь вісім команд, що розбиті на дві підгрупи — Канада, США, Швеція, Фінляндія, Росія, Чехія, Європа і збірна Північної Америки (гравці до 23 років).