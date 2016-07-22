ХК "Донбас" увійшов до Асоціації європейських хокейних клубів
Чемпіон України став членом Асоціації європейських хокейних клубів.
ХК "Донбас" став першим українським клубом, і першим на території колишнього СНД, хто став членом Асоціації європейських хокейних клубів (EHC), повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Асоціація європейських хокейних клубів (EHC) була створена місяць тому на з'їзді в Берліні, де до складу організації увійшли 72 команди з 13 країн Європи.
"Поява EHC – це можливість зробити європейський хокейний ринок більш сучасним і прибутковим, і ми пишаємося тим, що стали першим українським клубом-учасником цієї організації", — заявив генеральний Читайте такожХК "Донбас" має намір виграти Континентальний кубокдиректор ХК "Донбас" Олексій Брага.
Основними завданнями асоціації на першому етапі є:
— Домогтися прямого представництва та активної участі у виконавчих органах Міжнародної федерації хокею (IIHF);
— Використовувати об'єднані ресурси членів організації для централізації маркетингових зусиль;
— Допомагати зростанню нових ліг і ринків, що прагнуть розвиватися;
— Бути активним партнером у питаннях переходу гравців у ліги Північної Америки;
— Організація з часом має включати в себе 75% клубів з топ-15 європейських ліг.
Крім того, клуби прагнуть здобути вплив в таких ключових питаннях, як формування міжнародного календаря і дат поєдинків, зміни правил гри і питаннях безпеки гравців.
Як повідомляв УНІАН, ХК "Донбас" візьме участь у передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup.