Форвард команди НХЛ "Детройт" Річардс оголосив про завершення кар'єри

Центрфорвард Бред Річардс провів в НХЛ 15 сезонів і оголосив про завершення своєї кар'єри, повідомляє офіційний сайт ліги.

36-річний Річардс зіграв 1 126 матчів, набрав 932 очки (298 голи + 634 результативні передачі). Він також провів 146 матчів плей-офф, в яких на його рахунку 105 очок. Нападник виступав за "Тампа-Бей Лайтнінг", "Даллас Старз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго Блэкхокс" і "Детройт Ред Уінгз". Він став володарем Призу Конна Смайта (найцінніший гравець плей-офф) у 2004 році, коли він допоміг "Тампі" завоювати Кубок Стенлі, набравши 26 очок (в тому числі сім переможних шайб) в 23 іграх. У 2015 році Річардс став володарем Кубка Стенлі у складі "Чикаго".

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У минулому сезоні він зіграв 68 матчів за "Детройт Ред Уінгз", набравши в них 28 очок (10+18).

Річардс народився в місті Мюррей-Харбор в Канаді, був обраний у третьому раунді (64-й номер драфта 1998 року. Він дебютував у НХЛ у сезоні 2000-01 і став претендентом на Приз Колдера, заробивши 62 очки (21+41). У перших шести сезонів у НХЛ він у середньому набирав по 73 бали за системою "гол+пас".

Річардс грав за збірну Канади на Кубку Світу 2004 року і на Олімпіаді-2006 в Турині.