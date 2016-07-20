"Кременчуг", "Донбас", "Кривбас" та "Білий Барс" зіграють на Kremenchuk Open Cup

У товариському передсезонному турнірі в Кременчуці, який має допомогти командам у підготовці до нового сезону у чемпіонаті України, візьмуть участь чотири команди, повідомляє офіційний сайт ХК "Кременчук".

Учасниками Kremenchuk Open Cup-2016 стануть господарі турніру та бронзові Читайте також"Білий Барс" почав підготовку до чемпіонату Українипризери чемпіонату України ХК "Кременчук", чемпіони України ХК "Донбас" (Донецьк), а також Білий Барс" (Біла Церква) і дебютант чемпіонату України "Кривбас" (Кривий Ріг).

Матчі пройдуть за коловою системою з 11 по 13 серпня на льодовій арені "Айсберг" у Кременчуці.

Як повідомляв УНІАН, в наступному сезоні кращі клуби країни зіграють в Українській хокейній лізі.