Лідер збірної Данії завершив кар'єру, щоб працювати агентом з нерухомості

Один з лідерів збірної Данії з хокею Мадс Бодкер прийняв рішення завершити кар'єру в 28 років, щоб стати агентом з нерухомості, повідомляє Sport Arena, посилаючись на tv2.dk.

"Це правда, що призупиняю кар'єру. Я прийняв таке рішення ще у плей-офф, коли дізнався про те, що отримав змогу вивчитися на агента з нерухомості. У мене була можливість продовжувати кар'єру, було кілька пропозицій від закордонних та данських клубів. Але в закордонних клубах необхідно було їхати на перегляд, а продовжувати кар'єру в Данії я не хотів", - заявив хокеїст.

За свою кар'єру Бодкер зіграв на десяти чемпіонатах світу з хокею у складі національної збірної Данії. У 2010 і 2016 голи він доходив до чвертьфіналу ЧС. Він ставав чемпіоном Данії в сезоні 2014/2015, грав у Лізі чемпіонів, а також в чемпіонатах Росії та Швеції.

Молодший брат хокеїста Міккель Бодкер виступає в НХЛ. Нинішнього літа він перейшов у "Сан-Хосе Шаркс", з яким в наступному сезоні спробує виграти Кубок Стенлі.