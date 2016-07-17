"Білий Барс" розпочав підготовку до чемпіонату України
14:50, 17 липня 2016Хокей
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Команда готується до сезону в Українській хокейній лізі в Броварах.
"Білий Барс" почав готуватися до сезону / ХК "Білий Барс"
Білоцерківський "Білий Барс" 16 липня вийшов з відпустки і приступив до передсезонної підготовки, повідомляє офіційний сайт клубу.
Гравці провели перше тренування на "землі" в Броварах. У занятті взяли участь 18 гравців. Інша частина хокеїстів приєднається до команди в понеділок 18 липня.
Тоді ж 18 липня "Білий Барс" відправиться на перший підготовчий збір на базу "Любеч" в Броварському районі Київської області. Імена гравців, які візьмуть участі в зборі не оголошуються.
Планується, що на першому зборі команда буде проводити заняття з загальної фізичної підготовки.
Як повідомляв УНІАН, в наступному сезоні кращі клуби країни зіграють в Українській хокейній лізі.
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