Кросбі визнаний кращим хокеїстом року за версією ESPN
17:20, 14 липня 2016Хокей
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"Пінгвіни" достроково виграли серію до чотирьох перемог у фіналі Кубка Стенлі у "Сан-Хосе" з рахунком 4:2.
Кросбі був капітаном "Піттсбурга" в переможному сезоні 2015/16 / sportingnews.com
Американський спортивний медіа-гігант ESPN назвав кращих спортсменів року, повідомляє сайт офіційний сайт корпорації.
Найкращим хокеїстом став форвард «Піттсбурга» Сідні Кросбі, який виграв у минулому сезоні Кубок Стенлі.
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"Пінгвіни" достроково виграли серію до чотирьох перемог у фіналі Кубка Стенлі у "Сан-Хосе" з рахунком 4:2.
У вирішальному матчі сезону 2015/16 Кросбі сам голів не забивав, але взяв участь у двох гольових епізодах своєї команди. За підсумками гри він увійшов в трійку матчу зірок.
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