Кросбі визнаний кращим хокеїстом року за версією ESPN

Американський спортивний медіа-гігант ESPN назвав кращих спортсменів року, повідомляє сайт офіційний сайт корпорації.

Найкращим хокеїстом став форвард «Піттсбурга» Сідні Кросбі, який виграв у минулому сезоні Кубок Стенлі.

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"Пінгвіни" достроково виграли серію до чотирьох перемог у фіналі Кубка Стенлі у "Сан-Хосе" з рахунком 4:2.

У вирішальному матчі сезону 2015/16 Кросбі сам голів не забивав, але взяв участь у двох гольових епізодах своєї команди. За підсумками гри він увійшов в трійку матчу зірок.