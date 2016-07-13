У новому клубі НХЛ з Лас-Вегаса з'явився генеральний менеджер

Колишній генеральний менеджер "Вашингтон Кепіталс" Джордж Макфі займе аналогічну посаду в клубі Лас-Вегаса, який буде включений в НХЛ з сезону-2017/18. Про це повідомляє Sports.ru, посилаючись на Las Vegas Review-Journal.

Офіційно про призначення 58-річного канадського функціонера буде оголошено сьогодні.

Читайте також"Калгарі" підписав контракт з шостим номером драфта-2016 В минулому сезоні Макфі допомагав генеральному менеджеру "Айлендерс" Гарту Сноу.

За час роботи у Вашингтоні з 1997 по 2014 роки "Кепіталс" 10 разів виходили в плей-офф, дійшовши до фіналу Кубка Стенлі в 1998 році.

На переможному ЧС-2016 Макфі обіймав посаду генерального менеджера збірної Канади.

Як повідомляв УНІАН, команда з Лас-Вегаса стане 31-й в НХЛ і розпочне виступи в лізі в сезоні 2017/18.