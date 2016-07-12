Президент Федерації хокею України наполягає на проведенні Чемпіонату світу в столичному Палаці спорту - незважаючи на Євробачення

Президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін надіслав листа на адресу прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням врахувати затверджені дати проведення чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні І, група А (22-28 квітня 2017 року) при плануванні заходів, пов’язаних з організацією пісенного конкурсу Євробачення, повідомляє офіційний сайт ФХУ.

У своєму зверненні президент Федерації наголошує на необхідності якісної організації та проведення в Україні обох заходів світового рівня. Зокрема, у листі зазначається, що «проведення чемпіонату світу – це не лише створення яскравого спортивного видовища, а й вагомий крок у зростанні світового іміджу країни. Особливо враховуючи той факт, що до України планується прибуття декількох тисяч вболівальників з країн-учасниць чемпіонату – Казахстану, Угорщини, Польщі, Південної Кореї та Австрії».

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Також Брезвін наголосив на неможливості перенесення строків проведення чемпіонату та констатував, що «на сьогоднішній день столичний Палац спорту є єдиною спортивною спорудою в країні, що відповідає вимогам проведення чемпіонату світу такого рівня».

Як повідомляв УНІАН, Україна виборола право проведення чемпіонату світу з хокею Дивізіоні ІА у травні цього року на Конгресі Міжнародної федерації в Москві. Місцем проведення спортивного заходу було визначено місто Київ. Строки проведення чемпіонату відповідно до положень Статуту Міжнародної федерації – 22-28 квітня 2017 року.