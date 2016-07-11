Екс-власника хокейного клубу КХЛ підозрюють у розкраданні грошей для своєї команди

Слідчий комітет МВС Росії порушив кримінальну справу стосовно колишнього власника клубу Континентальної хокейної ліги "Атлант" (Московська область) Антона Зінгаревича, повідомляє Sports.ru, посилаючись на "Комерссант".

Бізнесмен підозрюється в шахрайському розкраданні у МТС-банку кредиту на суму один мільярд рублів. Нібито частина цих коштів була витрачена Читайте такожОдин із провідних молодих хокеїстів України прийняв громадянство Росіїна утримання хокейного клубу "Атлант".

Також наголошується, що раніше Зингаревич володів англійським футбольним клубом "Редінг".

Митищінський "Атлант" виступав у КХЛ з моменту заснування ліги в 2008 році. У 2011 році команда стала віце-чемпіоном КХЛ, а в 2015 році була розформована.