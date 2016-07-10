ХК "Донбас" має намір виграти Континентальний кубок

Хокейний клуб "Донбас" у наступному сезоні намагатиметься стати володарем Континентального кубка. Про це в інтерв'ю прес-службі клубу розповів головний тренер команди Анатолій Степанищев.

"Наші завдання? Підтвердити статус чемпіона України. Іноді буває легше завоювати, ніж підтвердити.

Читайте такожХК "Донбас" назвав склад на наступний сезонТакож у нас буде дуже пристойна подія в житті клубу – Континентальний кубок. Для початку потрібно постаратися виграти перший етап, а далі будемо дивитися. Звичайно, є мета виграти Континентальний кубок, але для початку потрібно пройти перший етап і вийти в Суперфінал", - заявив фахівець.

Зазначимо, що ХК "Донбас" не вперше бере участь у Континентальному кубку. У 2013-му році команда стала чемпіоном цього турніру.

Континентальний кубок - другий за престижністю міжнародний турнір, який проводить Міжнародна федерація хокею (IIHF). Як правило, змагання проводяться з жовтня по січень.