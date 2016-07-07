24 гравця НХЛ звернулися в арбітраж

Стали відомі всі гравці команд Національної хокейної ліги, які звернулися до незалежного арбітражу НХЛ, який вирішує суперечки про контракти між хокеїстами та їх командами, повідомляється на сайті профспілки гравців ліги (NHLPA).

В арбітраж можу звернутися обмежено вільні агенти або клуби у разі, якщо сторони не сходяться з приводу нового контракту. Незалежний арбітраж зобов'язує гравця і клубу підписати контракт на 1 або 2 сезону з визначеною зарплатою.

Зазвичай до арбітражу доходить лише невелика частина спорів – у більшості випадків сторони домовляються раніше.

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Повний список виглядає таким чином:

"Арізона": Майкл Стоун

"Колорадо": Тайсон Беррі, Михайло Григоренко

"Детройт": Джаред Коро, Денні ДеКайзер

"Міннесота": Джордан Шредер

"Нешвілл": Петтер Гранберга, Калле Йернкрук

"Рейнджерс": Кевін Гейс, Кріс Крайдер, Джей Ті Міллер, Ділан Макілрат

"Нью-Джерсі": Кайл Палмієрі

"Оттава": Майк Хоффман

"Філадельфія": Брендон Меннінг, Брейді Шенн, Джордан Уіл

"Сент-Луїс": Джейден Шварц

"Тампа-Бей": Алекс Кіллорн, Владислав Намєстніков

"Торонто": Френк Коррадо, Пітер Холланд, Мартін Марінчін

"Вашингтон": Маркус Юханссон

Зазначимо, що 25-річний нападник "Вашингтона" Юханссон другий рік поспіль звертається в арбітраж. Тепер сторони можуть підписати лише однорічний контракт, по закінченні якого Юханссон стане необмежено вільним агентом.

Засідання арбітражу відбудуться з 20 липня по 4 серпня в Торонто.