Воротар збірної України з хокею відправився на перегляд в Росію

Голкіпер збірної України і київських "Дженералз" Едуард Захарченко поїхав на перегляд до пензенського "Дизеля", який виступає у другій за рангом лізі Росії — ВХЛ. Про це повідомляє Sport Arena.

У минулому сезоні "Дизель" посів 20 місце в регулярному чемпіонаті з 26 клубів і не зумів пробитися в плей-офф. Передсезонний збір команди стартував 4 липня.

У сезоні 2015/2016 Захарченко провів 23 поєдинки за "Дженералз", пропустивши 26 шайб. У плей-офф на його рахунку дев'ять матчів і десять пропущених шайб.

Захарченко був основним воротарем національної збірної України в Олімпійському відборі і на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В. Разом з командою Едуард виграв золоті медалі чемпіонату світу. У п'яти матчах Захарченко відображав 95,4% кидків по своїх воротах, пропускаючи в середньому 1,21 шайби за матч.