ХК "Донбас" назвав склад на наступний сезон

Чинний чемпіон України ХК "Донбас" назвав склад команди, яка буде виступати в наступному сезоні чемпіонату України. Заявка опублікована на офіційному сайті клубу.

Повідомляється, що "Донбас" продовжив співпрацю з 14 гравцями і підписав нові повноцінні контракти ще з вісьмома українськими хокеїстами. Більшість новачків є основними гравцями національної збірної України і в минулому сезоні стали переможцями чемпіонату світу в Дивізіоні 1B:

Воротарі: Євген Царегородцев, Богдан Дяченко, Сергій Люльчук;

Захисники: Володимир Алексюк, Ігор Кугут, Павло Таран, Всеволод Толстушко, Денис Петрухно, Андрій Григор'єв, Єгор Короп;

Нападники: Артем Бондарєв, Ярослав Свищев, Володимир Чердак, Віктор Захаров, Сергій Бабинець, Єгор Єгоров, Микита Буценко, Шаміль Рамазанов, Вадим Мазур, Олег Шафаренко, Владислав Гаврик, Денис Кочетков.

Крім того, клуб запросив ще п'ятьох хокеїстів на умовах переглядових контрактів. Це захисник Олександр Буняк і нападники Павло Большаков, Олексій Ворона, Артем Луб'яний, Дмитро Демянюк.

Як повідомляв УНІАН, в наступному сезоні найкращі хокейні клуби України виступатимуть у новоствореній Українській хокейній лізі. Передбачається, що в чемпіонаті візьмуть участь вісім або дев'ять команд.