Україна може позбутися права проведення Чемпіонат світу з хокею через Євробачення

Під час засідання виконавчого комітету Федерації хокею України обговорювалося питання проведення в місті Києві чемпіонату світу з хокею 2017 року в Дивізіоні ІА, де було заявлено про неможливість проведення турніру в столичному Палаці спорту в обумовлені строки, повідомляє Федерація хокею України.

Участь у роботі виконкому взяв заступник Міністра молоді та спорту Микола Даневич, який повідомив про плани Київської міської державної адміністрації використати Палац спорту у якості місця проведення пісенного конкурсу Євробачення.

«Сьогодні мені зателефонували із Київської міськдержадміністрації, щоб я звернувся до виконкому Федерації з пропозицією перенести чемпіонат світу з хокею на місяць чи два. В середу я був на організаційній нараді присвяченій організації в місті Києві Євробаченні. Наше місто буде подавати заявку на проведення цього конкурсу. Планується використати НСК «Олімпійський» у якості зони гостинності, а Палац спорту у якості місця проведення. Проблема у тому, що організатори записали в умовах проведення пункт, за яким ми маємо надати приміщення за шість тижнів до початку проведення Євробачення. Крім цього оргкомітет має забезпечити повний зал на всі етапи конкурсу для телевізійної картинки.

На сьогоднішній день у конкурсі на проведення Євробачення беруть участь Львів, Одеса та Дніпро. Результати будуть відомі пізніше. Прогнозувати їх не берусь. Але я зобов’язаний проінформувати вас про наявну проблематику. В четвер Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підняв це питання на урядовому комітеті. Він розповів про відсутність іншого місця для проведення чемпіонату світу, про іміджеві та матеріальні втрати, які понесе Україна у разі відмови від організації змагання», – повідомив учасників виконкому Микола Даневич.

У свою чергу, президент Федерації хкею України Анатолій Брезвін зазначив: «Щорічним Конгресом Міжнародної федерації хокею затверджено країну, місце та строки проведення чемпіонату світу. Ці строки зав’язані з міжнародними паузами, завершенням національних чемпіонатів, європейських клубних турнірів і мають своє місце у міжнародному хокейному календарі. Тому зрозуміло, що перенесення чемпіонату світу не є можливим. Найгірше те, що у нас є єдиний спортивний об’єкт, який відповідає вимогам до проведення змагань подібного рівня».

І хоча остаточне рішення, щодо місця проведення пісенного конкурсу Євробачення ще не прийнято, Федерація хокею України буде звертатися до Президента, Уряду України та Київської міської державної адміністрації з обґрунтуванням необхідності проведення чемпіонату світу з хокею 2017 року на льоду київського Палацу спорту у відповідності з прийнятим Конгресом IIHF рішенням.