НХЛ: Круг підписав контракт з "Брюїнз" на 4 роки

Захисник Торі Круг в ніч на п'ятницю за київським часом підписав чотирирічний контракт з "Бостон Брюїнз" на загальну суму $21 млн., повідомляє офіційний сайт ліги.

Середня річна зарплата гравця складе $5,25 млн.

У п'ятницю 25-річний Круг міг стати обмежено вільним агентом.

У 81 матчі цього сезону він забив чотири голи і набрав рекордні в кар'єрі 44 очки. Він став лідером "Бостона" за кількістю передач і очок, ставши другим гравцем в команді по середньому числу проведеного на льоду часом (21:36) слідом за капітаном Здено Харою (24:05).

За п'ять сезонів у НХЛ, усі в "Брюїнз", Круг провів 241 матч регулярного сезону, в яких набрав 125 очок. У 27 зустрічах Кубка Стенлі він набрав 16 очок.

У березні 2012 року Круг підписував контракт з "Бостоном" на правах необмежено вільного агента.