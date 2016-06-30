Клуби НХЛ минулої ночі провели два великих обміна

Минулої ночі на ринку гравців Національної хокейній лізі відбулися три значні події, повідомляє ESPN.

Зокрема, обмінялися гравцями "Нешвілл Предаторс" і "Монреаль Канадіенс". Капітан і один з найкращих захисників НХЛ Ши Вебер відтепер гратиме в Канаді, а в зворотньому напрямку вирушив захисник Пі Кей Саббен.

Зазначається, що "Нешвілл" розлучився зі своїм лідером через його контракт, що складає 7,8 мільйона доларів на рік і завершується в 2026 році.

Другою важливою угодою став обмін між "Едмонтон Ойлерс" і "Нью-Джерсі Девілс". "Ойлерс" залишилися без форварда Тейлора Хола, за якого отримали захисника Адама Ларссона.

Ще однією важливою подією у світі НХЛ стало укладання нового договору капітана і форварда "Тампа Бей Лайтнінг" Стівена Стэмкоса зі своїм чинним клубом. Новий договір 26-річного хокеїста розрахований на вісім років та 68 мільйонів доларів.