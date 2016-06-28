Зал хокейної слави поповниться чотирма легендами

Колишні хокеїсти Ерік Ліндрос, Сергій Макаров і Рогі Вашон будуть включені в Зал хокейної слави, повідомляє ESPN.

Церемонія включення відбудеться 14 листопада в Торонто, де й розташований головний хокейний музей світу.

Ерік Ліндрос був суперзіркою команди "Філадельфія Флайерс" у 90-ті роки минулого століття. У 1995 році він був визнаний найціннішим гравцем (МVP) регулярного чемпіонату, а через два роки вивів "Флайерс" у фінал НХЛ.

Сергій Макаров був частиною легендарної радянської зв'язки K-L-M, куди також входили Володимир Крутов та Ігор Ларіонов. Крутов і Ларіонов вже є членами Залу слави.

Також Макаров виступав в НХЛ, і в 1990 році у віці 31 року завоював "Колдер Трофі" найкращому новачку ліги.

Рогі Вашон був знаменитим воротарем "Лос-Анджелес Кінгс" в 70-ті роки минулого століття. Йому досі належить низка воротарських рекордів НХЛ. Крім того, на початку своєї кар'єри він у якості голкіпера "Монреаль Канадієнс" виграв три Кубки Стенлі.

Також у Зал слави буде введений тренер Пет Куінн. Спеціаліст понад 30 років очолював клуби НХЛ - "Філадельфію", "Лос-Анджелес", "Ванкувер", "Торонто" і "Едмонтон". Двічі його команди виходили до фіналу Кубка Стенлі. Крім того, Куінн був головним тренером збірної Канади, яка в 2002 році стала Олімпійським чемпіоном, а в 2004-му - чемпіоном світу. Він помер у листопаді 2014 року.