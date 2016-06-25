Хокейний "Донбас" у Континентальному кубку стартує з півфіналу

У Будапешті відбулася зустріч представників команд-учасниць 20-го розіграшу Континентального кубка IIHF, за підсумками якої ХК "Донбас" дізнався своїх перших суперників, повідомляє офіційний сайт клубу.

Чемпіон України стартує з півфінального раунду, який буде проходити в Данії з 18-го по 20 листопада.

Суперниками "Донбасу" стануть французький "Анже" і данський "Оденсе". Четвертий учасник нашої півфінальної групи визначиться в попередньому раунді, в якому зіграють: іспанська "Хака", британські "Ноттінгем Пантерс" і латвійська "Лієпая". Четверта команда в цю групу буде відбиратися у першому раунді розіграшу Континентального кубка.

Генеральний директор донецького "Донбасу" Олексій Брага підвів підсумки робочої наради з учасниками Континентального кубка IIHF.

"Ми опрацювали регламент Континентального кубка і основні принципи, за якими команди розподіляються за групами. Проаналізували попередні роки, участь нашого клубу та українських команд в Континентальному кубку. Разом з колегами ми побачили деякі нестиковки. Провели робочу нараду з колегами з IIHF, вони погодилися з нашими правками і вже на загальних зборах оголосили про те, що "Донбас" стартує безпосередньо з півфінального раунду, а не другого, як планувалося спочатку".