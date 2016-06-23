Команда з Лас-Вегаса стане 31-й в НХЛ і почне виступи в лізі в сезоні 2017/18

Рішення було схвалено голосуванням ради директорів ліги, засідання якого пройшло в ніч на четвер за київським часом, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

НХЛ стане першою з чотирьох головних професійних ліг Північної Америки, яка буде представлена клубом в Лас-Вегасі. Це буде перше розширення ліги з сезону 2000-01, коли були створені "Коламбус Блю Джекетс" і "Міннесота Вайлд".

Ліга отримає $500 млн від мільярдера Білла Фоулі, який став ініціатором створення команди НХЛ в Лас-Вегасі. Він буде основним власником клубу. $500 млн будуть рівномірно розподілені між усіма 30 командами ліги.

Разом з тим, Фоулі досить швидко покриє витрати. Він запустив кампанію по продажу квитків 16 місяців тому і вже отримав понад 14 тисяч заявок на сезонні абонементи і продав всі комфортабельні місця.

Лас-Вегас стане восьмою командою Тихоокеанського дивізіону і 15-ою командою Західної конференції. У Східній конференції зараз грають 16 команд.

Домашні матчі команда з Лас-Вегаса буде проводити на T-Mobile Arena, ультрасучасному стадіоні, який розташований в кварталі від знаменитого бульвару Лас-Вегас Стрип. T-Mobile Arena відкрилася в квітні і на хокейні ігри зможе вмістити 17 368 глядачів.

Також НХЛ оприлюднила правила драфту розширення, який відбудеться наступного літа, і в ході якого "Лас-Вегас" сформує команду.

"Лас-Вегас" обере по одному гравцю з кожної команди ліги: мінімум 14 нападників, дев'ять захисників і трьох воротарів. Команда повинна буде вибрати принаймні 20 гравців, чиї контракти діють до кінця сезону 2017-18, а загальна платіжна відомість повинна буде скласти щонайменше 60 відсотків від максимуму зарплат в сезоні 2016-17 ($73 млн).

"Лас-Вегас" зможе викупити контракти гравців, яких він візьме на драфті розширення, не раніше літа 2018 року.

Також рада директорів відклала заявку на створення нової команди від Quebecor Inc., яка хотіла відродити клуб НХЛ у Квебеку. НХЛ оголосила, що варіант створення команди у Квебеку має право на життя, однак рішення довелося відкласти через географічний дисбаланс, складнощі, пов'язані з входженням в лігу двох команд одночасно, і слабкість канадського долара. Напередодні канадський долар торгувався за 78 центів за один американський долар.