НХЛ збільшила ліміт зарплат до 73 мільйонів доларів на рік
11:38, 22 червня 2016Хокей
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Клуби не мають права платити гравцям в сукупності менше 54 млн.
nhl.com
Національна хокейна ліга та Профспілка гравців НХЛ оголосили сьогодні про те, що скорегували розмір кордонів зарплатних відомостей для клубів у сезоні 2016-17, повідомляє офіційний сайт НХЛ.
Згідно з колективним договором передбачені нижня межа 54 млн. доларів США, а верхня межа - в 73 млн. в американській валюті.
Таким чином, середня цифра складе 63,5 мільйона доларів.
Минулого сезону-2015/16 нижня межа становила 52,8 мільйони, а верхня – 71,4.
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