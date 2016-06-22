НХЛ збільшила ліміт зарплат до 73 мільйонів доларів на рік

Національна хокейна ліга та Профспілка гравців НХЛ оголосили сьогодні про те, що скорегували розмір кордонів зарплатних відомостей для клубів у сезоні 2016-17, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Згідно з колективним договором передбачені нижня межа 54 млн. доларів США, а верхня межа - в 73 млн. в американській валюті.

Таким чином, середня цифра складе 63,5 мільйона доларів.

Минулого сезону-2015/16 нижня межа становила 52,8 мільйони, а верхня – 71,4.