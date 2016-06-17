НХЛ: Шихен продовжив контракт з "Детройтом" на 2 роки

Центрфорвард Райлі Шихен у четвер підписав дворічний контракт з "Детройт Ред Уінгз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Фінансові умови не розголошуються, але за інформацією видання MLive.com хокеїст в середньому за рік буде заробляти 2,075 млн. доларів.

24-річний Шихен міг стати обмежено вільним агентом 1-го липня. У 81-му матчі регулярного чемпіонату він закинув 14 шайб і віддав 11 гольових передач. У п'яти іграх плей-офф у нього одне очко.

Він був задрафтований "Детройтом" під 21-м номером у 2010 році. В цілому за п'ять сезонів він відіграв 204 матчі (всі за "Ред Уінгз"), закинув 36 шайб і віддав 49 гольових передач.

Окрім того, захисник Брайан Лешофф підписав річний контракт з "Детройтом". У цьому сезоні він грав за фарм-клуб "Уінгз" в АХЛ ("Гранд Репідс Гриффинс"), провів 74 матчі, забив гол і віддав 15 гольових передач. У дев'яти іграх розіграшу Кубка Колдера він набрав 3 очки (2+1).