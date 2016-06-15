Президент Федерації хокею України: "Потрібно якомога скоріше завершити реконструкцію "Авангарда"

Президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін висловив позицію ФХУ щодо спортивного комплексу «Авангард» у Києві, повідомляє прес-служба Федерації.

Реконструкція льодової арени розпочалася в 2011 році. В ході реконструкції мала відбутися повна заміна холодильного обладнання, системи вентиляції, табло, встановлення додаткових місць для глядачів, модернізація роздягалень для спортсменів тощо. Втім з ряду причин не була завершена.

Після кількарічної тяганини наприкінці травня цього року суд повернув спортивну споруду у власність держави.

«Федерація хокею України повністю підтримує всі кроки Міністерства молоді та спорту України в питанні повернення льодової арени, а також і всього спортивного комплексу «Авангард» до власності держави. Ми всебічно сприяємо прискоренню цього процесу. Позиція Федерації дуже чітка – потрібно якомога скоріше завершити реконструкцію спортивної споруди. Повноцінне функціонування льодової арени «Авангард» зможе вирішити питання дефіциту льоду у столиці України», – зазначив Анатолій Брезвін.