НХЛ: Карлайл стане новим тренером "Анахайма"
17:22, 14 червня 2016Хокей
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Спеціаліст повернеться до команди, з якою у 2007 році вигравав Кубок Стенлі.
Карлайл повернувся в "Анахайм" / Canadian Press
Новим головним тренером команди НХЛ "Анахайм Дакс" буде призначений Ренді Карлайл, повідомляє TSN.
Найближчим часом клуб оголосить про це офіційно.
Карлайл у 2005-2011 роках вже очолював "Анахайм". У 2007 році він привів "Дакс" до чемпіонства НХЛ, яке на даний момент є єдиним в історії франшизи.
60-річний фахівець замінить в "Анахаймі" Брюса Будро, який був звільнений після того, як команда програла "Нэшвиллу" у серії плей-офф першого раунду.
Останнім місцем роботи Карлайла був "Торонто Мейпл Ліфс", який він тренував з 2012 по 2015 рік.
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