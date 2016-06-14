НХЛ: Карлайл стане новим тренером "Анахайма"

Новим головним тренером команди НХЛ "Анахайм Дакс" буде призначений Ренді Карлайл, повідомляє TSN.

Найближчим часом клуб оголосить про це офіційно.

Карлайл у 2005-2011 роках вже очолював "Анахайм". У 2007 році він привів "Дакс" до чемпіонства НХЛ, яке на даний момент є єдиним в історії франшизи.

60-річний фахівець замінить в "Анахаймі" Брюса Будро, який був звільнений після того, як команда програла "Нэшвиллу" у серії плей-офф першого раунду.

Останнім місцем роботи Карлайла був "Торонто Мейпл Ліфс", який він тренував з 2012 по 2015 рік.