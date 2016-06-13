"Піттсбург" виграв Кубок Стенлі в четвертий раз в історії

У Сан-Хосе відбувся шостий матч фінальної серії плей-офф Національної хокейної ліги - Кубка Стенлі, в якому місцеві "Шаркс" приймали "Піттсбург Пінгвінз" і програли з рахунком 1:3.

Таким чином, "пінгвіни" достроково виграли серію до чотирьох перемог з рахунком 4:2.

Гості забили перший гол на 9-й хвилині завдяки влучному кидку Дюмоліна, після чого вели в рахунку впродовж практично всього матчу. Лише в середині другого періоду, на 27-й хвилині, "акули" зрівняли рахунок після точного кидка Кутюра. Але за 1 хвилину 19 секунд гості знову вийшли вперед (гол на рахунку Летанга). Останній гол в цьому матчі і сезоні 2015/16 забив Хонквіст.

"Піттсбург Пінгвінз" в четвертий раз в історії став володарем Кубка Стенлі.

Сан-Хосе — Піттсбург 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 08:16 Дюмолін (Шультц, Кунітц) — 0:1, 26:27 Кутюр (Карлссон, Бернс) — 1:1, 27:46 Летанг (Кросбі, Ширі) — 1:2, 58:58 Хорнквіст (Кросбі — у порожні ворота) — 1:3

Воротарі: Джонс — Мюррей

Три зірки: Кросбі (П), Летанг (П), Джонс (СХ)

Рахунок у серії - 2:4