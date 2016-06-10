Помер легендарний канадський хокеїст Горді Хоу

Чотириразовий володар Кубка Стенлі канадець Горді Хоу помер у віці 88 років, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Twitter журналіста Кена Кемпбелла.

«За непідтвердженою інформацією, Горді Хоу помер о 7:58 ранку в Огайо», — написав Кемпбелл.

Восени 2014 року Хоу переніс інсульт, половина його тіла виявилася паралізованою. В січні 2015 року повідомлялося, що він почав пересуватися без сторонньої допомоги.

Горді Хоу чотири рази ставав володарем Кубка Стенлі у складі «Детройт Ред Уінгз» (1950, 1952, 1954, 1955). Форвард шість разів отримував «Арт Росс Трофі» - приз, щорічно вручається хокеїстові, який набрав найбільшу кількість очок за системою гол+пас).

Хоу грав у НХЛ протягом 25 років, ще 10 років — в інших лігах. Він закінчив кар'єру в 52 роки.