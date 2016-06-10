НХЛ: "Сан-Хосе" здобув важливу виїзну перемогу над "Піттсбургом" в п`ятому матчі фіналу

В Піттсбурзі завершився п'ятий матч фінальної серії Кубка Стенлі, в якому місцеві "пінгвінс" приймали "Сан-Хосе Шаркс" і програли з рахунком 2:4.

Після цього матчу "акули" скоротили рахунок у серії до 2:3.

Таким чином, "пінгвіни" втратили чудову можливість виграти головний приз сезону і тепер у Сан-Хосе пройде, як мінімум, ще один матч в серії до чотирьох перемог. У разі ж перемоги "Шаркс" в наступній грі вдома, сьомий вирішальний матч пройде в Піттсбурзі.

Піттсбург – Сан-Хосе 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)

Шайби: 01:04 Бернс (Карлссон, Кутюр) – 0:1, 02:53 Кутюр (Брон) – 0:2, 04:44 Малкін (Кессел, Летанг – більш) – 1:2, 05:06 Хагелін (Боніно) – 2:2, 14:47 Карлссон (Кутюр, Діллон) – 2:3, 58:40 Павелскі (Торнтон – у порожні ворота) – 2:4

Воротарі: Мюррей – Джонс

Рахунок у серії 3:2