В Україні запроваджується програма підготовки та атестації хокейних суддів

Комітет хокейних арбітрів Федерації хокею України спільно з Національним університетом фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) розробили програму підготовки та атестації суддів, повідомляє офіційний сайт ФХУ.

Починаючи з сезону 2016/2017, допуск до всіх офіційних змагань (включаючи дитячо-юнацькі змагання) отримають лише ті судді, які пройшли щорічний курс підготовки (перепідготовки), здали відповідні нормативи і отримали сертифікат у відповідності з набраними балами.

Вся програма розрахована на три рівня. Початковий рівень програми став логічним продовженням роботи школи юного арбітра, яка почала свою роботу в минулому році і ставить метою залучення до суддівства юних і перспективних юнаків і дівчат.

Другий рівень передбачає перепідготовку та підвищення кваліфікації суддів I і II категорії. Особливу увагу в програмі приділено перепідготовки та атестації суддів національної та міжнародної категорії, в якій передбачається також залучення провідних фахівців з Міжнародної федерації хокею і видатних хокейних арбітрів світового рівня.

Перша навчальна сесія відбудеться на базі НУФВСУ восени цього року. Під час неї з суддями буде працювати професорсько-викладацький склад кафедр хокею, психології спорту, теорії і методики спортивної підготовки, спортивної медицини та інших.

Практичні заняття будуть проходити на льодових майданчиках міста з найкращими суддями міжнародної категорії.