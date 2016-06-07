Фінал НХЛ: "Піттсбург" - на відстані однієї перемоги до Кубка Стенлі

Команда "Піттсбург Пінгвінс" здобула третю перемогу у фінальній серії НХЛ над "Сан-Хосе Шаркс".

На гостьовий арені команда Майка Саллівана виграла з рахунком 3:1, а шайбами відзначилися Іан Коул, Євген Малкін та Ерік Фер. Це перша перемога однієї з команд у фінальній серії сезону з різницею більше, ніж в один гол.

Наступна гра фінальної серії пройде 10 червня в Піттсбурзі. Якщо господарі виграють у цій зустрічі, то в четвертий раз у своїй історії стануть володарами Кубка Стенлі.

Сан-Хосе - Піттсбург - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 07:36 Коул (Кессел, Малкін) - 0:1, 22:37 Малкін (Кессел, Летанг - більш.) - 0:2, 48:07 Карлссон (Тірні, Діллон) - 1:2, 57:58 Фер (Хагелін, Маатта) - 1:3;

Кидки: 24 (8+4+12) - 20 (6+7+7);

Три зірки: Мюррей, Кессел, Малкін (всі - Піттсбург);

Рахунок у серії - 1:3.