Верхня планка зарплат НХЛ може впасти нижче 70 мільйонів

Верхня планка зарплат в командах Національної хокейної ліги може впасти нижче 70 мільйонів, повідомляє Sport Arena, посилаючись на Sportsnet.

Раніше керівництво НХЛ прогнозувало зарплатний максимум на рівні 74 мільйонів доларів, або його збереження в колишньому вигляді — 71,4 мільйона в тому випадку, якщо профспілка відмовиться підтримувати його підвищення.

Однак при відмові гравців від її підвищення на п'ять відсотків ця планка може бути знижена і складе менше 70 мільйонів.

Профспілка гравців збереться цього тижня в Чикаго і обговорить це питання з керівництвом ліги. Велика ймовірність, що відмова від підвищення знову завершиться лише розмовами, як і в останні десять років, а профспілка у підсумку таки вирішить підняти стелю на припустимі п'ять відсотків.

Раніше повідомлялося, що нова угода між профспілкою і лігою має бути досягнута до 30 червня, після чого відкриється ринок вільних агентів.

Додамо, що у Національній баскетбольній асоціації в наступному році стеля зарплат має бути піднята до 92 мільйонів доларів. Крім того, команди зможуть використовувати "податок на розкіш" і таким чином розширювати зарплатну відомість гравців до 111 мільйонів доларів.