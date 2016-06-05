Фінал НХЛ: "Сан-Хосе" відіграв одну перемогу у "Піттсбурга"

Команда "Сан-Хосе Шаркс" скоротила відставання від "Піттсбург Пінгвінс" у фінальній серії НХЛ.

Під час третього матчу протистояння "Піттсбург" набагато частіше атакував ворота суперника і двічі вів у рахунку, але не зміг довести зустріч до перемоги. "Сан-Хосе" домігся нічиєї в основний час гри, а в овертаймі забив переможний гол - відзначився Йоонас Донской.

Таким чином, рахунок у фінальній серії став 2:1 на користь "Піттсбурга". Наступний матч протистояння відбудеться у вівторок, 7 червня.

Сан-Хосе - Піттсбург - 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 05:29 Лавджой - 0:1, 09:34 Брон (Торнтон, Власіч) - 1:1, 39:07 Хорнквіст (Лавджой, Маатта) - 1:2, 48:48 Уорд (Донской, Торнтон - більш.) - 2:2, ОТ 12:18 Донской (Тірні) - 3:2;

Воротарі: Джонс - Мюррей;

Три зірки: Донской, Уорд, Джонс (всі - Сан-Хосе);

Рахунок у серії - 1:2.