Вісім клубів створили Українську хокейну лігу

У УХЛ увійшли команди з шести міст.

Менеджментом провідних хокейних клубів України було прийнято рішення про створення Української хокейної ліги – об'єднання клубів для організації та проведення національної першості країни, повідомляє Xsport.ua. До складу засновників увійшли вісім команд: «Білий Барс» (Біла Церква), «Витязь» (Харків), «Донбас» (Донецьк), «Дженералз» (Київ), ХК «Кременчук» (Кременчук), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Крижинка-Компаньйон» (Київ) і «Юність» (Харків). В даний час ведуться обговорення регламенту і формату проведення Української хокейної ліги сезону 2016/17. Подробиці про нову лізі стануть відомі пізніше.

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