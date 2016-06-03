Вісім клубів створили Українську хокейну лігу
17:25, 03 червня 2016Хокей
637
У УХЛ увійшли команди з шести міст.
В Україні з'явиться нова хокейна ліга / hcdonbass.com
Менеджментом провідних хокейних клубів України було прийнято рішення про створення Української хокейної ліги – об'єднання клубів для організації та проведення національної першості країни, повідомляє Xsport.ua.
До складу засновників увійшли вісім команд:
«Білий Барс» (Біла Церква), «Витязь» (Харків), «Донбас» (Донецьк), «Дженералз» (Київ), ХК «Кременчук» (Кременчук), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Крижинка-Компаньйон» (Київ) і «Юність» (Харків).
В даний час ведуться обговорення регламенту і формату проведення Української хокейної ліги сезону 2016/17.
Подробиці про нову лізі стануть відомі пізніше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter