"Піттсбург" лідирує у фіналі Кубка Стенлі за рахунок кількості кидків по воротах суперника

"Піттсбург Пінгвінз" виграв фінальну серію у "Сан-Хосе Шаркс" з рахунком 2-0 за рахунок того, що гравці команди часто кидають по воротах, повідомляє nhl.com.

"Пінгвінз" перекидали своїх суперників в останніх 11 матчах і в 16 з 20 ігор плей-офф Кубка Стенлі.

У регулярному сезоні "Піттсбург" зайняв перше місце в НХЛ за середньою кількістю кидків – 33,2. На другому місці - "Лос-Анджелес Кінгз" (32).

У плей-офф "Пінгвінз" в середньому завдає по 35,1 кидків за матч. Це третій результат після "Флорида Пэнтерз" (39,2) і "Чикаго Блэкхокс" (36,6).

В числі лідерів ліги за кількістю кидків відразу кілька гравців "Піттсбурга": Філ Кессел на першому місці (83), Патрік Хорнквіст ділить друге місце з Брентом Бернсом з "Шаркс" (67), Кріс Летанг та Євген Малкін розташувалися на сьомій сходинці (60), Сідні Кросбі – на дев'ятій (59).

Разом з тим, незважаючи на успіх "Піттсбурга", кількість кидків не гарантує перемогу. "Пінгвінз" виграли 10 і програли 6 зустрічей, в яких вони перекидали суперника. І виграли всі чотири, в яких суперник був активніше "Піттсбурга" за кидками.

Якщо взяти всі 16 команд в плей-офф, то співвідношення перемог і поразок у матчах, в яких переможець частіше кидав по воротах суперника, буде 36 до 51.

Це пояснюється тим, що команда яка програє в кінцівці відкривається, кидає всі свої сили в атаку, намагаючись створити гольові моменти, за рахунок підставляння ключок, добивань і відскоків.