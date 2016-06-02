Лідер збірної України з хокею Міхнов продовжив контракт з мінською "Юністю"

Нападник збірної України з хокею Андрій Міхнов продовжив контракт з мінської "Юністю" ще на один рік, повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.

32-річний нападник виступає за мінчан з початку минулого сезону. У чемпіонаті 2015/2016 рр. Міхнов зіграв у регулярному чемпіонаті 40 ігор, набравши 38 очок (22 голи+16 передач). У розіграші плей-офф українець відіграв у 14 матчах, додавши в свій актив ще 5 голів і 4 передачі. У складі "Юності" гравець завоював золото чемпіонату Білорусі.

Міхнов є одним з лідерів національної збірної України. На чемпіонаті світу-2016 у дивізіоні 1В він зіграв у всіх 5 матчах і набрав 4 очки (2 голи + 2 передачі).