НХЛ не буде змінювати рішення щодо недопуску росіянина Войнова до участі в Кубку світу

НХЛ не змінить свого рішення не допускати захисника СКА В'ячеслава Войнова до участі в Кубку світу в складі збірної Росії, повідомив ТАСС заступник комісара ліги Білл Дейлі.

Раніше комісар НХЛ Гері Бэттмен підтвердив, що гравець російського СКА (Санкт-Петербург) не буде допущений до участі в Кубку світу-2016, тому що він дискваліфікований лігою після звинувачення в домашньому насильстві під час свого виступу за "Лос-"Анджелес.

До цього в остаточний склад збірної Росії увійшли 23 гравці, в тому числі і Войнов.

- У нас поки немає якого-небудь рішення по відношенню до того, які правила ми застосуємо до ситуації з Войновим, - зазначив Дейлі. - Ми перебуваємо на зв'язку з Федерацією хокею Росії, яка ясно обізнана про позиції НХЛ з приводу допуску Войнова на турнір. Ця позиція не зміниться.

Кубок світу пройде з 17 вересня по 1 жовтня в Торонто за участю восьми команд. Турнір організований НХЛ і Асоціацією гравців ліги у співпраці з Міжнародною федерацією хокею (IIHF).