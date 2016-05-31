Фінал НХЛ: "Піттсбург" обіграв "Сан-Хосе" у першому матчі

Шайба Ніка Боніно за 2,5 хвилини до кінця матчу дозволила "Пітсбургу" вийти вперед у серії.

Піттсбург - Сан-Хосе - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) Шайби: 12:46 Раст (Шультц, Кунітц) - 1:0, 13:48 Ширі (Кросбі, Маатта) - 2:0, 23:02 Хьортл (Донской, Бьорнс - більш) - 2:1, 38:12 Марло (Бьорнс, Кутюр) - 2:2, 57:27 Боніно (Летанг, Хагелін) - 3:2; Воротарі: Мюррей - Джонс; Три зірки: Боніно (П), Ширі (П), Марло (СХ); Рахунок у серії - 1:0.

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