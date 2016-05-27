"Піттсбург Пінгвінз" став другим фіналістом Кубку Стенлі

В Піттсбурзі завершився сьомий вирішальний матч серії фіналу Східної конференції (півфіналу Кубка Стенлі) в якому місцеві "пінгвіни" обіграли "блискавки" з Тампи з рахунком 2:1 і вийшли у фінал Кубка Стенлі.

Вирішальним у цьому матчі і у всій серії став другий період матчу, в якому були закинуті всі три шайби.

А головним героєм матчу і всієї серії став Брайан Раст з "Піттсбурга", який зробив дубль. На 22-й хвилині він відкрив рахунок, а на 31-й, за 30 секунд після того, як "блискавки" зрівняли результат, забив переможний гол - 2:1.

Фінальна серія Кубка Стенлі "Сан-Хосе Шаркс" - "Піттсбург Пінгвінз" розпочнеться в ніч на 31 травня за київським часом.

Піттсбург — Тампа-Бей 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 21:55 Раст (Кунітц, Малкін) — 1:0, 29:36 Дрюен (Філппула, Хедман) — 1:1, 30:06 Раст (Лавджой, Малкін) — 2:1

Воротарі: Мюррей — Василевський

Три зірки: Раст, Мюррей, Малкін — усі Піттсбург

Рахунок у серії 4:3