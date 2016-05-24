НХЛ: "Сан-Хосе" у кроці від виходу до фіналу Кубка Стенлі

Минулої ночі "Шаркс" здобули третю перемогу над "Сент-Луїсом" у фінальній серії Західної конференції.

Сент-Луїс Блюз - Сан-Хосе Шаркс - 3:6 (2:1, 1:2, 0:3) Шайби: 03:51 Власіч (Павелскі, Торнтон) - 0:1, 07:04 Швартц (Бекес, Берглунд) - 1:1, 15:08 Брауер (Счастни, Стін) - 2:1, 24:37 Уорд (Власіч, Мартін - більш.) - 2:2, 31:58 Фаббрі (Парейко, Пьєтранджело - більш.) - 3:2, 38:33 Павелскі (Торнтон, Кутюр - більш.) - 3:3, 40:16 Павелскі (Бьорнс, Хьортл) - 3:4, 59:06 Тірні (Торнтон - у порожні ворота) - 3:5, 59:27 Уорд (у порожні ворота) - 3:6; Воротарі: Аллен - Джонс; Три зірки: Павелскі (СХ), Фаббрі (СЛ), Торнтон (СГ); Рахунок у серії - 2:3.

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