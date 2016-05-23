НХЛ: "Тампа-Бей" здобула вольову перемогу над "Піттсбургом"

Команда "Тампа Бей Лайтнінг" здобула вольову перемогу над "Піттсбургом" у п'ятій грі фінальної серії Східної конференції НХЛ.

По ходу зустрічі "Тампа Бей" поступалася супернику спочатку 0:2, а потім 2:3, але за три хвилини до кінця основного часу зрівняла рахунок. В овертаймі перемогу для "Лайтнінг" своєї шайбою приніс Тайлер Джонсон.

Піттсбург Пінгвінс - Тампа-Бей Лайтнінг - 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 19:59 Дюмолін (Раст, Кунітц) - 1:0, 21:30 Хорнквіст (Хагелін, Маатта) - 2:0, 33:15 Кіллорн (Сустр) - 2:1, 34:25 Кучеров (Намєстніков) - 2:2, 39:10 Кунітц (Малкін) - 3:2, 56:44 Кучеров (Джонсон, Палат) - 3:3, 00:53 Джонсон (Гаррісон, Кучеров) - 3:4

Воротарі: Флері - Васілевскій

Три зірки: Кучеров (ТБ), Гаррісон (ТБ), Кунітц (П)

Рахунок у серії - 2:3.