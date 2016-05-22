Збірна Росії виграла "бронзу" на чемпіонаті світу з хокею

Збірна Росії завоювала бронзові медалі на чемпіонаті світу з хокею, який проходить в Москві і Санкт-Петербурзі.

У матчі за третє місце команда Олега Знарока обіграла США з рахунком 7:2. У складі переможців шайбами відзначилися В'ячеслав Войнов, Сергій Мозякін, Іван Телегін, Євгеній Дадонов, Артем Панарін і Вадим Шипачьов.

Пізніше у фіналі чемпіонату світу зустрінуться збірні Фінляндії та Канади.

Росія - США - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Шайби: 06:23 Войнов (Калінін, Широков) - 1:0; 13:41 Мозякін (Дацюк, Орлов - більш.) - 2:0; 29:36 Телегін (Дацюк, Мозякін) - 3:0; 32:49 Дадонов (Панарін, Шипачьов) - 4:0; 34:29 Ватрано (Уорсофскі, Нельсон - більш.) - 4:1; 35:22 Панарін (Бєлов, Чудінов) - 5:1; 43:42 Ватрано (Уорсофскі) - 5:2; 53:13 Мозякін (Дацюк) - 6:2; 59:53 Шипачьов (Дадонов, Панарін - більш.) - 7:2;

Воротарі: Бобровскій - Кінкейд (Кондон);

Кидки: 29 (10+7+12) - 30 (9+13+8);

Штраф: 10 - 8.