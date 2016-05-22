НХЛ: "Сент-Луїс" відправив шість шайб у ворота "Сан-Хосе"

За підсумками результативного матчу "Блюз" знову зрівняли рахунок у фінальній серії Західної конференції.

Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луїс Блюз - 3:6 (0:2, 0:2, 3:2) Шайби: 06:14 Брауер (Фаббрі, Счастни - більш.) - 0:1, 10:11 Лехтеря - 0:2, 26:09 Бродзяк (Швартц - менш.) - 0:3, 30:11 Бродзяк (Яшкін, Пааярві) - 0:4, 41:05 Павелскі (Торнтон, Мартін) - 1:4, 43:55 Брауер (Стін, Счастни - більш.) - 1:5, 46:57 Тірні - 2:5, 55:39 Пьєтранджело (у порожні ворота) - 2:6, 56:28 Карлссон - 3:6 Воротарі: Джонс (Раймер) - Аллен Три зірки: Бродзяк (СЛ), Брауера (СЛ), Тірні (СХ) Рахунок у серії - 2:2.

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