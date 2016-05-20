Чемпіонат світу з хокею-2017 в Дивізіоні 1А відбудеться в Україні

Як повідомив телефоном із Москви президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін, щойно завершилось голосування по вибору країни-господаря чемпіонату світу 2017 року в Дивізіоні ІА, повідомляє прес-служба ФХУ.

За підсумками голосування перемогла заявка України.

«Нашу заявку підтримали інші країни-учасниці, а також члени Ради IIHF. Таким чином, 22-28 квітня наступного року змагання прийматиме Київ», – повідомив президент Федерації.

Нагадаємо, що суперниками національної збірної України на домашньому чемпіонаті будуть команди Угорщини, Казахстану, Польщі, Австрії та Кореї.

Засідання Ради IIHF відбувається у Москві в рамках Чемпіонату світу серед команд елітного дивізіону, що проходить в Росії з 6 по 23 травня.