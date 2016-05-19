НХЛ: "Піттсбург" здобув виїзну перемогу в серії з "Тампа-Бей"

"Піттсбург" вдруге виграв у "Лайтнінгс" і повів у рахунку у фінальній серії Східної конференції.

Тампа-Бей - Піттсбург - 2:4 (0:0, 0:1, 2:3) Шайби: 39:50 Хагелін (Кессел) - 0:1, 45:16 Кессел (Боніно, Хагелін) - 0:2, 45:30 Джонсон (Кучеров, Палат) - 1:2, 50:50 Кросбі (Малкін, Шультц - більш.) - 1:3, 53:12 Кунытц - 1:4, 58:16 Палат (Кучеров, Карл) - 2:4; Воротарі: Васілевскій - Мюррей; Три зірки: Кессел, Хагелін, Кросбі (Піттсбург); Рахунок у серії - 1:2.

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