НХЛ: "Сан-Хосе" розгромив "Сент-Луїс" у другому матчі фінальної серії Західної конференції

"Сан-Хосе Шаркс" зрівняли рахунок у протистоянні з "Блюз".

Сент-Луїс - Сан-Хосе - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Шайби: 02:07 Вінгелс (Зубрус, Брон) - 0:1, 27:04 Бьорнс (Павелскі, Кутюр - більш.) - 0:2, 51:58 Бьорнс (Марло, Кутюр - більш.) - 0:3, 59:41 Зубрус (в порожні ворота) - 0:4; Воротарі: Елліотт - Джонс; Три зірки: Бьорнс, Джонс, Кутюр (всі - Сан-Хосе); Рахунок у серії - 1:1.

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