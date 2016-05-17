Фаворити ЧС з хокею Росія та Канада пройшли у чвертьфінал тільки з 2-го місця в групах

У Москві і Санкт-Петербурзі завершилися матчі групового етапу ювілейного 80-го чемпіонату світу з хокею, де перемоги на цьому етапі несподівано дісталися командам Чехії і Фінляндії, повідомляє офіційний сайт турніру.

У Групі А вирішальний матч відбувся ще в день відкриття турніру, коли збірна Росії програла команді Чехії з рахунком 0:3. Потім росіяни впевнено провели натсупні матчі здобувши 6 перемог поспіль в основний час. У заключній грі групового етапу господарі турніру сьогодні були значно сильніші команди Швеції - 4:1. Шведи зайняли 3-е місце, а замкнула квартет найсильніших команда Данії.

У Групі В вирішальний матч відбувся сьогодні, де зустрічалися команди Канади та Фінляндії. Раніше обидві команди набрали максимальну кількість балів - по 18, вигравши всі попередні матчі в основний час. В очній грі європейський колектив виявився сильнішим північноамериканського - 4:0. 3-е місце сенсаційно посіла команда Німеччини, яка випередила збірні США (4) і команду Словаччини (5).

Крім того, визначилися два невдахи еліт-дивізіону ЧС, які в наступному році будуть разом з командою України виступати у другому за значущістю Дивізіоні 1А - збірні Угорщини та Казахстану. Команди посіли останні 8-і місця в групах.

Таким чином, в 1/4 фіналу зійдуться Чехія - США, Росія - Німеччина, Фінляндія - Данія, Канада - Швеція. Матчі відбудуться у четвер, 19 травня. Півфінали, матч за бронзу та фінал пройдуть у вихідні дні - 21-22 травня.