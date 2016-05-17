НХЛ: "Піттсбург" в овертаймі зрівняв рахунок у серії з "Тампа-Бей"

Гол Сідні Кросбі в овертаймі дозволив "Пітсбургу" обіграти "Тампа-Бей" у другому фінальному матчі Східної конференції НХЛ.

Піттсбург - Тампа-Бей - 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) Шайби: 04:32 Каллен (Фер, Кунакл) - 1:0, 09:37 Кессел (Боніно, Хагелін) - 2:0, 16:37 Стралман (Марчессо, Хедман) - 2:1, 19:10 Дрюен (Браун, Карл) - 2:2, 00:40 Кросбі (Раст, Дюмолін) — 3:2; Воротарі: Мюррей — Васілевскій; Три зірки: Кросбі (П), Летанг (П), Дрюен (ТБ); Рахунок у серії - 1:1.

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