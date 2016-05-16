НХЛ: "Сент-Луїс" обіграв "Сан-Хосе" у першому фінальному матчі Західної конференції

Переможну шайбу за "Блюз" закинув фінський нападник Йорі Лехтеря.

Сент-Луїс - Сан-Хосе - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Шайби: 15:04 Бекес (Шеттенкірк, Швартц - більш.) - 1:0, 15:38 Хьортл (Павелскі, Бьорнс) - 1:1, 29:15 Лехтеря - 2:1; Воротарі: Елліотт - Джонс; Три зірки: Елліотт, Бекес, Лехтеря (Сент-Луїс) Рахунок у серії - 1:0.

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