НХЛ: "Сент-Луїс" обіграв "Сан-Хосе" у першому фінальному матчі Західної конференції
10:57, 16 травня 2016Хокей
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Переможну шайбу за "Блюз" закинув фінський нападник Йорі Лехтеря.
Reuters
Сент-Луїс - Сан-Хосе - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайби: 15:04 Бекес (Шеттенкірк, Швартц - більш.) - 1:0, 15:38 Хьортл (Павелскі, Бьорнс) - 1:1, 29:15 Лехтеря - 2:1;
Воротарі: Елліотт - Джонс;
Три зірки: Елліотт, Бекес, Лехтеря (Сент-Луїс)
Рахунок у серії - 1:0.
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