Україна подала заявку на проведення чемпіонату світу з хокею

Федерація хокею України подала заявку на проведення Чемпіонату світу 2017 року у дивізіоні 1А, повідомляє Xsport.ua

Єдиним конкурентом українців у боротьбі за право прийняти світову першість буде Австрія. Щоправда, австрійці поки не визначилися з містом, де вони хочуть провести чемпіонат. Україна в разі перемоги своєї заявки має намір прийняти турнір на льоду київського Палацу спорту.

Чемпіонат світу у Дивізіоні 1A наступного року пройде з 22 по 28 квітня. Вже точно відомо, що у турнірі візьмуть участь 4 збірні: Україна, Польща, Австрія та Південна Корея. Ще два учасника чемпіонату визначаться за підсумками світової першості в Москві і Санкт-Петербурзі.

Рішення про господаря турніру буде прийнято на конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF) під час чемпіонату світу в Москві і Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що Київ приймав чемпіонат світу у Першому дивізіоні в 2011-му році. Також в Україні світова першість у Дивізіоні 1B проходила в Донецьку – в 2013-м році. Донецьк мав прийняти чемпіонат світу-2015 в Дивізіоні 1А, але турнір довелося перенести в Польщі через військові дії на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у квітні збірна України стала переможцем чемпіонату світу у Дивізіоні 1В, який проходив у Загребі.