НХЛ: "Тампа" виграла перший матч півфінальної серії Кубка Стенлі з "Піттсбургом"

"Блискавки" виграли стартовий матч у гостях.

У стартовому матчі фінальної серії плей-офф Східної конференції Національної хокейної ліги (півфінал Кубка Стенлі) в Піттсбурзі місцеві "Пінгвінз" приймали "Тампа-Бей Лайтнінг" і поступилися з рахунком 1:3. Піттсбург — Тампа-Бей 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Шайби: 18:46 Кіллорн (Хедман) — 0:1, 22:33 Палат (Філппула, Гаррісон — більш) — 0:2, 38:25 Дрюен (Палат, Філппула) — 0:3, 39:05 Хорнквіст (Кросбі, Кессел — більш) — 1:3 Воротарі: Мюррей — Бішоп (Василевський) Три зірки: Палат (ТБ), Дрюен (ТБ), Хорнквіст (П) Рахунок в серії - 0:1.

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