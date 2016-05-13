НХЛ: "Сан-Хосе" став останнім півфіналістом Кубку Стенлі

У вирішальному матчі з "Нешвіллом" "акули" виграли з рахунком 5:0.

У Сан-Хосе пройшов вирішальний сьомий матч серії плей-офф 1/4 фіналу Кубка Стенлі, в якому місцеві "акули" розгромили "Нешвілл Предаторз" з рахунком 5:0. "Сан-Хосе" виграв серію з рахунком 4:3. У фіналах Конференцій (півфіналі Кубка Стенлі) зійдуться "Тампа-Бей Лайтнінг" - "Піттсбург Пінгвінз" і "Сан-Хосе Шаркс" - "Сент-Луїс Блюз". Сан-Хосе — Нешвілл 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Шайби: 09:02 Павелскі (Марло, Торнтон — більш) — 1:0, 16:51 Уорд (Карлссон, Власіч) — 2:0, 20:36 Кутюр — 3:0, 40:32 Торнтон (Кутюр — більш) — 4:0, 43:54 Марло (Кутюр, Донський) — 5:0 Воротарі: Джонс — Рінного (Хаттон) Три зірки: Кутюр, Торнтон, Джонс — усі Сан-Хосе Рахунок в серії - 4:3.

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